Норвежский профессор назвал лучший момент для заключения сделки по Украине
04:48 30.10.2025
Норвежский профессор назвал лучший момент для заключения сделки по Украине
Норвежский профессор назвал лучший момент для заключения сделки по Украине
в мире
россия
украина
сша
гленн дизен
валерий герасимов
владимир путин
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, гленн дизен, валерий герасимов, владимир путин
Норвежский профессор назвал лучший момент для заключения сделки по Украине

Профессор Дизен: сделку по Украине надо заключать сейчас

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – РИА Новости. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы понимают, что вооруженные силы России в какой-то момент освободят Донецк, хотя к этому времени Россия также освободит и другие стратегически важные территории и уничтожит еще больше украинской инфраструктуры. Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее", - сказал Дизен.
По его словам, Москва может пойти на некоторые уступки, но только если она получит взаимоприемлемую архитектуру европейской безопасности, о которой просит с 1990-х годов.
В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" завершают освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
В миреРоссияУкраинаСШАГленн ДизенВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала