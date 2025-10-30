Норвежский профессор назвал лучший момент для заключения сделки по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – РИА Новости. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.