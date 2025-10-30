Рейтинг@Mail.ru
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца
30.10.2025
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца
Около 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Польшу за два месяца после смягчения ограничений на пересечение границы, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
СМИ подсчитали, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца

Telegraph: около 100 тысяч мужчин 18-22 лет выехали с Украины за два месяца

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Польшу за два месяца после смягчения ограничений на пересечение границы, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной стражи.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают c Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд c Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"Польская погранстража заявила, что 99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу - основной маршрут для выезда из страны - с тех пор, как в конце августа были смягчены правила, призванные гарантировать, что у Киева будет достаточно солдат", - сообщает Telegraph.
Как пишет газета, при этом с января до конца августа в Польшу въехали около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
