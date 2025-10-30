"У нас их не жалко". Зеленский довел украинцев до отчаянных действий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Коррупция, насилие и повальное дезертирство — скрывать проблемы ВСУ киевский режим уже не в силах. Даже украинские журналисты, заверявшие население в порядочности сотрудников ТЦК, теперь разводят руками. Тем, кто уцелел после встречи с "людоловами", еще предстоит пережить приказы "командиров-мясников". О последствиях насильственной мобилизации, продленной Зеленским до февраля, — в материале РИА Новости.

Безответственная ирония

Загадочная смерть киевлянина в ТЦК — еще один характерный эпизод. Сорокатрехлетнего мужчину "бусифицировали" без сопротивления, после медкомиссии отвезли в распределительный центр. Там он получил черепно-мозговую травму и скончался.

Военные сразу заявили: никто его не бил: просто неудачно упал и ударился головой. Однако уголовное дело по статье "Убийство" все же завели, назначили проверку. Журналистка Дарина Трунова, которая была знакома с погибшим и сообщила об инциденте, всего неделей ранее брала интервью у представителя ТЦК, где призвала "не верить мифам". И вот такая, по ее словам, "ирония судьбы".

"Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность", — ответил ей другой украинский телеведущий Дмитрий Гнат.

Нардеп Юрий Камельчук утверждает: 99% случаев насилия над мобилизуемыми замалчиваются. "Есть просто избитые люди — телефоны у них изымают, камер обычно нет", — уточнил он. Средства видеофиксации, которые должны использоваться при задержании сотрудниками ТЦК, потом чистят от неудобных записей.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве

Беспредел коллег не стал отрицать и сотрудник киевского ТЦК Владимир Шередега. Он подтвердил, что мобилизуют даже тех, у кого есть право на отсрочку. На распределительных пунктах держат до двух месяцев. В учебные центры направляют, невзирая на слабое здоровье и документы об освобождении от службы.

За это для работников ТЦК никакой ответственности не предусмотрено, признает Шередега.

Теневое недовольство

Некоторым все же удается при встрече с "людоловами" обойтись без "буса". "Решить вопрос" можно за шесть с половиной тысяч долларов. Ветеран ВСУ Олег Симороз сообщил, что сотрудники ТЦК за взятку отпускают задержанных на неделю. За этот срок они должны оформить себе бронь или найти другие основания не идти в армию. Поэтому патрули, говорит он, не заглядывают в дорогие киевские ночные клубы — там все давно с "белыми билетами".

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина © AP Photo / Evgeniy Maloletka Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина

Годовой оборот теневого рынка уклонистов, по оценкам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, достигает двух миллиардов евро. В то же время инвалидам детства вручают бронежилет, каску и отправляют в боевые части. "Они же не заплатили", — добавил парламентарий.

Украинское общество обеспокоено проблемами в армии, но не способно протестовать даже на уровне митингов в поддержку Национального антикоррупционного бюро этим летом, подчеркивает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

"Любые активности, массовые акции контролируются и купируются еще на старте. Киевская власть прекрасно понимает: подобные мероприятия — угроза. И, совершенно не стесняясь, подавляет их. В стране нет таких возможностей, политических сил, общественных организаций, которые могли бы взять на себя роль координатора протестов. Недовольство накапливается, но не преобразуется в конкретные действия, ведь политическое поле зачищено", — объяснил он в беседе с РИА Новости.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве

Бизнес на крови

Количество уголовных дел за дезертирство и оставление части на Украине достигло 290 тысяч. Это больше, чем численность некоторых европейских армий. Например, в бундесвере сейчас служат всего около двухсот тысяч.

По словам уполномоченного по вопросам обороны Ольги Решетиловой, бегство из армии — одна из форм молчаливого протеста.

Бывший депутат Верховной рады и командир одного из подразделений операторов БПЛА Игорь Луценко считает, что в реальности ситуация для киевского режима куда более мрачная, чем об этом говорят цифры.

Ведь командиры докладывают о беглецах неохотно, опасаясь взысканий. Сами военные связывают повальное дезертирство с плохой подготовкой новобранцев, а также утратой доверия к офицерам, чьи приказы нередко оборачиваются огромными потерями.

© AP Photo / Francisco Seco Могилы погибших украинских военных в Харькове © AP Photo / Francisco Seco Могилы погибших украинских военных в Харькове

"У нас карьеру в армии все четыре года делали мясники. То есть те, кому не жалко жертвовать солдатами", — заявила нардеп Татьяна Черновол.

Такому командиру безразлично, мобилизованный перед ним солдат или доброволец, продолжила она. Для него это не живые люди, а "ресурс". Подобные офицеры на хорошем счету у начальства, и их все больше. Разрыв между верхними и нижними чинами в ВСУ растет.

© AP Photo / Scott Heppell Украинские военные © AP Photo / Scott Heppell Украинские военные

Причем командиры не прочь и подзаработать на подчиненных, уточняет военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

"Если нужен отпуск или лечение в госпитале — плати. Доходит до того, что боеприпасы выдают только за деньги. Естественно, это вовсе не "защита родины", как провозглашается, а обыкновенный бизнес на крови", — отметил он в разговоре с РИА Новости.