ВС России ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области. После этого во всех регионах страны ввели графики почасовых отключений света — с 9:00 до 20:00 мск.