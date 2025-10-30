Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 30.10.2025 (обновлено: 12:52 30.10.2025)
ВС России ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824055222_258:0:1382:843_1920x0_80_0_0_23f5ffcccb32882f69f0f1ed6a6d8f00.jpg
1920
1920
true
россия, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК на Украине

Ракетный удар по объекту ВПК противника - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ракетный удар по объекту ВПК противника. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам", — говорится в заявлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Группировка "Запад" освободила Садовое в Харьковской области
Вчера, 12:17
Все цели атаки достигнуты, назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.

В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области. После этого во всех регионах страны ввели графики почасовых отключений света — с 9:00 до 20:00 мск.

Российские войска также нанесли поражение:
  • объектам ж/д инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ;
  • складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения;
  • пунктам временной дислокации формирований противника в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
