https://ria.ru/20251030/uchastniki-2051877046.html
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году - РИА Новости, 30.10.2025
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году
Более 300 без вести пропавших участников СВО удалось найти в 2025 году, они находились либо в плену, либо в госпиталях, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:18:00+03:00
2025-10-30T16:18:00+03:00
2025-10-30T16:18:00+03:00
россия
татьяна москалькова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
https://ria.ru/20251030/boytsy-2051875435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), спецоперация
Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Спецоперация
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году
Москалькова: более 300 пропавших участников СВО нашли в 2025 году