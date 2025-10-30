Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году - РИА Новости, 30.10.2025
16:18 30.10.2025
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году - РИА Новости, 30.10.2025
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году
Более 300 без вести пропавших участников СВО удалось найти в 2025 году, они находились либо в плену, либо в госпиталях, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 30.10.2025
россия
татьяна москалькова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
спецоперация
россия
2025
Новости
россия, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), спецоперация
Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Спецоперация
Москалькова рассказала о поисках пропавших участников СВО в 2025 году

Москалькова: более 300 пропавших участников СВО нашли в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 300 без вести пропавших участников СВО удалось найти в 2025 году, они находились либо в плену, либо в госпиталях, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы благодаря министерству обороны, ФСБ, нашему президенту смогли найти более 300 ребят только в этом году, которые числились без вести пропавшими. Они оказались в плену …, в госпиталях", - сказала Москалькова в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.
Татьяна Москалькова
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова
Вчера, 16:11
 
РоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Спецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
