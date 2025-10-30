Рейтинг@Mail.ru
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
20:25 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/tramp-2051959436.html
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
в мире, сша, дональд трамп, ican
В мире, США, Дональд Трамп, ICAN
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными

ICAN: слова Трампа по ядерным испытаниям являются ненужной эскалацией

ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США - ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Это ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность и игнорирующая продолжающийся ущерб, уже причинённый испытаниями ядерного оружия за последние 80 лет", - сообщил Беннет.
По его словам, "в то время, когда риск применения ядерного оружия в конфликте достиг наивысшего уровня со времён холодной войны, а то и выше, любое усиление ядерной напряжённости опасно и его следует избегать".
"Все ядерные страны должны работать над деэскалацией напряжённости", - заключили в ICAN.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вчера, 20:12
 
В миреСШАДональд ТрампICAN
 
 
