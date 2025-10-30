https://ria.ru/20251030/tramp-2051959436.html
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными - РИА Новости, 30.10.2025
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США - ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность, заявил... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:25:00+03:00
2025-10-30T20:25:00+03:00
2025-10-30T20:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ican
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051956410.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, ican
В мире, США, Дональд Трамп, ICAN
В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными
ICAN: слова Трампа по ядерным испытаниям являются ненужной эскалацией
ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США - ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
В четверг Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Это ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность и игнорирующая продолжающийся ущерб, уже причинённый испытаниями ядерного оружия за последние 80 лет", - сообщил Беннет.
По его словам, "в то время, когда риск применения ядерного оружия в конфликте достиг наивысшего уровня со времён холодной войны, а то и выше, любое усиление ядерной напряжённости опасно и его следует избегать".
"Все ядерные страны должны работать над деэскалацией напряжённости", - заключили в ICAN
.