В ICAN назвали заявления Трампа о ядерных испытаниях безрассудными

ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США - ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

"Это ненужная и безрассудная эскалация ядерной угрозы, увеличивающая ядерную опасность и игнорирующая продолжающийся ущерб, уже причинённый испытаниями ядерного оружия за последние 80 лет", - сообщил Беннет.

По его словам, "в то время, когда риск применения ядерного оружия в конфликте достиг наивысшего уровня со времён холодной войны, а то и выше, любое усиление ядерной напряжённости опасно и его следует избегать".