Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
20:12 30.10.2025
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Решение американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызывает серьезные вопросы и требует уточнений, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 30.10.2025
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Ульянов: решение Трампа возобновить ядерные испытания требует уточнений

ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Решение американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызывает серьезные вопросы и требует уточнений, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Решение президента Трампа поручить Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия США требует дополнительных разъяснений. Американский лидер заявил, что хочет проводить испытания на "равных условиях" с другими ядерными державами. Однако дело в том, что другие государства, обладающие ядерным оружием, не проводят ядерные испытательные взрывы, которые запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Российский дипломат добавил, что Россия недавно испытывала средства доставки, а не ядерные взрывные устройства. "Такие испытания не имеют отношения к ДВЗЯИ. Поэтому необходимо точно понять, что именно планируют сделать США и как эти планы соотносятся с положениями Договора", - заключил он.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
