Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Решение американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызывает серьезные вопросы и требует уточнений, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.