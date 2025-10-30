ОДВЗЯИ: любые ядерные испытания подорвут международную безопасность

ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность, заявил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя недавние заявления в связи с возможным проведением ядерных испытаний.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

"Мне известно о недавних публичных заявлениях, вновь обративших внимание на сохраняющиеся опасения в связи с возможным проведением ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) запрещает любые ядерные взрывы. Его Международная система мониторинга (МСМ) способна и будет фиксировать любое испытание ядерного оружия в любой точке планеты. Она уже успешно зарегистрировала все шесть объявленных ядерных испытаний, проведённых в этом столетии", - говорится в заявлении Флойда, распространенном среди журналистов.

Исполнительный секретарь Организации добавил, что любое взрывное испытание ядерного оружия, проведенное каким-либо государством, нанесло бы ущерб и дестабилизировало бы усилия по нераспространению, а также международный мир и безопасность.

"Система мониторинга ОДВЗЯИ находится в постоянной готовности зафиксировать любое такое испытание и предоставить данные государствам – участникам Договора", - отметил он.