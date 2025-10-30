Рейтинг@Mail.ru
19:48 30.10.2025
ОДВЗЯИ: любые ядерные испытания подорвут международную безопасность
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ОДВЗЯИ: любые ядерные испытания подорвут международную безопасность

ОДВЗЯИ: любые ядерные испытания подорвут международную стабильность

© AP Photo / Ronald ZakДиспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность, заявил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя недавние заявления в связи с возможным проведением ядерных испытаний.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Мне известно о недавних публичных заявлениях, вновь обративших внимание на сохраняющиеся опасения в связи с возможным проведением ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) запрещает любые ядерные взрывы. Его Международная система мониторинга (МСМ) способна и будет фиксировать любое испытание ядерного оружия в любой точке планеты. Она уже успешно зарегистрировала все шесть объявленных ядерных испытаний, проведённых в этом столетии", - говорится в заявлении Флойда, распространенном среди журналистов.
Исполнительный секретарь Организации добавил, что любое взрывное испытание ядерного оружия, проведенное каким-либо государством, нанесло бы ущерб и дестабилизировало бы усилия по нераспространению, а также международный мир и безопасность.
"Система мониторинга ОДВЗЯИ находится в постоянной готовности зафиксировать любое такое испытание и предоставить данные государствам – участникам Договора", - отметил он.
При этом он также заявил, что видит "в этой сложной и напряженной ситуации" возможность для мировых лидеров сделать шаг вперед и совместно, на равных, работать над ратификацией ДВЗЯИ и достижением общей цели — мира без ядерных испытаний.
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия
В миреСШАДональд Трамп
 
 
