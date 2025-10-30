Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 30.10.2025 (обновлено: 09:45 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/tramp-2051704038.html
Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию
Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:21:00+03:00
2025-10-30T09:45:00+03:00
в мире
сша
кндр (северная корея)
азия
дональд трамп
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051717894_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_27a11954b095ff91e5fc1f1cd83f4e8c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701561.html
сша
кндр (северная корея)
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051717894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d3305eeb95009118113fa0b84fb1829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кндр (северная корея), азия, дональд трамп, ким чен ын
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Азия, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

Трамп заявил, что не смог поговорить с Ким Чен Ыном во время турне в Азию

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп садится на борт самолета после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию.
"Мы так и не смогли поговорить", – сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи на авиабазе в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп прокомментировал возможное подписание сделки с Китаем
Вчера, 07:56
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)АзияДональд ТрампКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала