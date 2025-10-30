Трамп заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

© Getty Images / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином © Getty Images / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином