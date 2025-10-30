https://ria.ru/20251030/tramp-2051703808.html
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может присоединиться к переговорам с Россией о денуклеаризации в случае позитивных подвижек. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации
Трамп заявил, что КНР может присоединиться к переговорам с РФ по денуклеаризации