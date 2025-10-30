Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации - РИА Новости, 30.10.2025
08:18 30.10.2025 (обновлено: 09:27 30.10.2025)
Трамп пригласил Китай к переговорам по денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может присоединиться к переговорам с Россией о денуклеаризации в случае позитивных подвижек. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
россия
сша
дональд трамп
в мире, китай, россия, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может присоединиться к переговорам с Россией о денуклеаризации в случае позитивных подвижек.
"Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то", - заявил Трамп на борту президентского борта по пути в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса
