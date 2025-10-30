Рейтинг@Mail.ru
08:09 30.10.2025 (обновлено: 09:32 30.10.2025)
У США есть полигоны для ядерного оружия, заявил Трамп
У США есть полигоны для ядерного оружия, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
У США есть полигоны для ядерного оружия, заявил Трамп

Трамп заявил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны", - сказал Трамп журналистам на борту самолета в ответ на соответствующий вопрос.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
