У США есть полигоны для ядерного оружия, заявил Трамп
У США есть полигоны для ядерного оружия, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
