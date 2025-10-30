https://ria.ru/20251030/tramp-2051702396.html
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответом на такие же действия. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:04:00+03:00
2025-10-30T08:04:00+03:00
2025-10-30T09:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051720273_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_33b45aefb7e4aac036585c0f57f6cd8c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051685175.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051720273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_194b011ecebd55ac0111e79b0477d80e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Трамп назвал решение возобновить ядерные испытания ответной мерой