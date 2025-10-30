Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 30.10.2025 (обновлено: 09:52 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/tramp-2051702396.html
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответом на такие же действия. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:04:00+03:00
2025-10-30T09:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051720273_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_33b45aefb7e4aac036585c0f57f6cd8c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051685175.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051720273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_194b011ecebd55ac0111e79b0477d80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания

Трамп назвал решение возобновить ядерные испытания ответной мерой

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответом на такие же действия.
"Поскольку другие проводят испытания, думаю, уместно, чтобы мы также их проводили", - сказал Трамп журналистам на борту самолета в ответ на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия
Вчера, 04:17
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала