Трамп оценил перемирие в Газе
07:52 30.10.2025 (обновлено: 10:08 30.10.2025)
Трамп оценил перемирие в Газе
Трамп оценил перемирие в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается, несмотря на недавние удары Израиля. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
израиль
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
израиль
в мире, сша, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп оценил перемирие в Газе

Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается, несмотря на недавние удары Израиля.
"Да, это перемирие. Всё возвращается к перемирию", - сказал Трамп журналистам.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе
29 октября, 18:50
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
