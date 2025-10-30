https://ria.ru/20251030/tramp-2051701047.html
Трамп оценил перемирие в Газе
Трамп оценил перемирие в Газе - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп оценил перемирие в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается, несмотря на недавние удары Израиля. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп оценил перемирие в Газе
Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа продолжается