Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Решение президента США Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия безрассудно, вызовет резкое сопротивление внутри американского общества и со стороны союзников, а также может спровоцировать ответ противников Вашингтона и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Безрассудно объявив о своем намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резкое сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия", - сообщил Кимбалл агентству.