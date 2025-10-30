Рейтинг@Mail.ru
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/tramp-2051692937.html
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия
Решение президента США Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия безрассудно, вызовет резкое сопротивление внутри американского общества и со стороны... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:56:00+03:00
2025-10-30T05:56:00+03:00
в мире
сша
невада
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051691255.html
сша
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, невада, дональд трамп
В мире, США, Невада, Дональд Трамп
Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия

Глава НПО Кимбалл: решение Трампа по испытаниям ЯО безрассудно

© Фото : United States Department of EnergyИспытания ядерного оружия
Испытания ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : United States Department of Energy
Испытания ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Решение президента США Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия безрассудно, вызовет резкое сопротивление внутри американского общества и со стороны союзников, а также может спровоцировать ответ противников Вашингтона и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Безрассудно объявив о своем намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резкое сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия", - сообщил Кимбалл агентству.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО
Вчера, 05:37
 
В миреСШАНевадаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала