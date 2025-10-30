Глава НПО раскритиковал решение Трампа по испытаниям ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Решение президента США Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия безрассудно, вызовет резкое сопротивление внутри американского общества и со стороны союзников, а также может спровоцировать ответ противников Вашингтона и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.