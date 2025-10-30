https://ria.ru/20251030/tramp-2051690365.html
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях
Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос о ядерных испытаниях, который был задан после его публикации о приказе начать тесты немедленно. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:30:00+03:00
2025-10-30T05:30:00+03:00
2025-10-30T10:14:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051734470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d1d61f0e46b82609cf6099be8d74aa5.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689476.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051734470_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6e97f26dfd29e42c8fe1e37b61921554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях
Трамп не ответил на вопрос об испытаниях ЯО