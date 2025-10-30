Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
05:30 30.10.2025 (обновлено: 10:14 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/tramp-2051690365.html
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях
Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос о ядерных испытаниях, который был задан после его публикации о приказе начать тесты немедленно. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
китай
дональд трамп
сша
китай
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях

Трамп не ответил на вопрос об испытаниях ЯО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос о ядерных испытаниях, который был задан после его публикации о приказе начать тесты немедленно.
"Спасибо большое", - сказал Трамп, пока журналисты покидали зал, где встречались лидеры США и Китая.
Американскому лидеру задали вопрос о причинах решения объявить о немедленном начале ядерных испытаний, он снова поблагодарил журналистов, но не ответил на вопрос.
Трамп заявил, что США и Китай достигли согласия по многим вещам
В миреСШАКитайДональд Трамп
 
 
