Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно", — написал глава Белого дома.

Свое решение он обосновал тем, что у других стран якобы есть программы испытаний.

Как утверждает Трамп, США имеют самый большой ядерный арсенал, но Китай может догнать их в течение пяти лет.

Позднее глава Белого дома отметил, что не видит роста ядерных рисков после его объявления. Он также сообщил, что у Штатов есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах представят позднее.

Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.

В свою очередь, конгрессвумен-демократ Дина Титус пообещала внести законопроект против возобновления испытаний ядерного оружия. А исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл назвал решение главы Белого дома безрассудным и напомнил о юридической обязанности США соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ситуация вокруг ДВЗЯИ

В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.