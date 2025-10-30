Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно", — написал глава Белого дома.
Свое решение он обосновал тем, что у других стран якобы есть программы испытаний.
Как утверждает Трамп, США имеют самый большой ядерный арсенал, но Китай может догнать их в течение пяти лет.
Позднее глава Белого дома отметил, что не видит роста ядерных рисков после его объявления. Он также сообщил, что у Штатов есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах представят позднее.
Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.
В свою очередь, конгрессвумен-демократ Дина Титус пообещала внести законопроект против возобновления испытаний ядерного оружия. А исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл назвал решение главы Белого дома безрассудным и напомнил о юридической обязанности США соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Ситуация вокруг ДВЗЯИ
В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это решение связано с обструкционистской позицией США: Вашингтон уже 30 лет не принимает никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. В то же время Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.