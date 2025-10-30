Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 30.10.2025 (обновлено: 16:17 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/tramp-2051685175.html
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T04:17:00+03:00
2025-10-30T16:17:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051375147.html
https://ria.ru/20251029/ssha-2051367163.html
https://ria.ru/20251022/dogovor-2049906739.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, россия
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно", — написал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок
29 октября, 07:49
Свое решение он обосновал тем, что у других стран якобы есть программы испытаний.
Как утверждает Трамп, США имеют самый большой ядерный арсенал, но Китай может догнать их в течение пяти лет.
Позднее глава Белого дома отметил, что не видит роста ядерных рисков после его объявления. Он также сообщил, что у Штатов есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах представят позднее.

Как заявлял президент Владимир Путин, России известно, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний. И если это произойдет, Москва ответит тем же.

В свою очередь, конгрессвумен-демократ Дина Титус пообещала внести законопроект против возобновления испытаний ядерного оружия. А исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл назвал решение главы Белого дома безрассудным и напомнил о юридической обязанности США соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Ядерные испытания на атолле Бикини - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
29 октября, 05:46

Ситуация вокруг ДВЗЯИ

В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это решение связано с обструкционистской позицией США: Вашингтон уже 30 лет не принимает никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. В то же время Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков рассказал о ситуации вокруг Договора о запрещении ядерных испытаний
22 октября, 17:50
 
В миреКитайСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала