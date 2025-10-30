https://ria.ru/20251030/tramp-2051672570.html
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. РИА Новости, 30.10.2025
