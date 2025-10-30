Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ - РИА Новости, 30.10.2025
00:34 30.10.2025 (обновлено: 00:55 30.10.2025)
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
южная корея
сша
дональд трамп
южная корея
сша
в мире, южная корея, сша, дональд трамп
В мире, Южная Корея, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ

Трамп дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ вместо дизельных

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки вместо старых дизельных.
"Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он сообщил, что Южная Корея согласилась заплатить 350 миллиардов долларов США за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику.
"Наш военный союз силен, как никогда", - добавил Трамп.
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии
В миреЮжная КореяСШАДональд Трамп
 
 
