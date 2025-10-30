Tesla отзовет 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем с креплением специальной световой панели для езды по бездорожью, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Tesla , Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, оснащенные специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре. Возможно, в процессе крепления световой панели была выполнена неправильная грунтовка поверхности, что могло ослабить ее крепление или привести к отсоединению от лобового стекла", - говорится в сообщении.

Согласно документу, будут отозваны 6197 автомобилей.

Регулятор предупреждает, что отсоединение световой панели во время движения представляет опасность для других автомобилей и может увеличить риск аварии.