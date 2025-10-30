Tesla отзовет 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем с креплением специальной световой панели для езды по бездорожью, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, оснащенные специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре. Возможно, в процессе крепления световой панели была выполнена неправильная грунтовка поверхности, что могло ослабить ее крепление или привести к отсоединению от лобового стекла", - говорится в сообщении.
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
18 октября, 03:15
Согласно документу, будут отозваны 6197 автомобилей.
Регулятор предупреждает, что отсоединение световой панели во время движения представляет опасность для других автомобилей и может увеличить риск аварии.
Tesla бесплатно осмотрит световую панель и при необходимости установит дополнительное крепление или заменит ее.
Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Россия резко увеличила импорт автомобилей из Китая в сентябре
20 октября, 11:43