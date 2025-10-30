Рейтинг@Mail.ru
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
10:20 30.10.2025
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить "фентаниловый тариф" в 10% на китайские товары, а взаимный тариф в 24% на китайские товары... РИА Новости, 30.10.2025
© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить "фентаниловый тариф" в 10% на китайские товары, а взаимный тариф в 24% на китайские товары останется приостановленным еще на год, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"США отменят 10% так называемый фентаниловый тариф, введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг и Макао), а 24% взаимный тариф, введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг и Макао), останется приостановленным еще на год", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и Китай достигли согласия по многим вещам
Вчера, 05:21
 
