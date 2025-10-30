https://ria.ru/20251030/tarif-2051737433.html
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая - РИА Новости, 30.10.2025
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить "фентаниловый тариф" в 10% на китайские товары, а взаимный тариф в 24% на китайские товары... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:20:00+03:00
2025-10-30T10:20:00+03:00
2025-10-30T10:21:00+03:00
китай
гонконг
макао
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581181386_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_a21928adcac66de2a9ad4755cc53344e.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689476.html
китай
гонконг
макао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581181386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0832681370ac4a6e380161e3cc314aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, гонконг, макао, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, Гонконг, Макао, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
США отменят "фентаниловый тариф" в десять процентов на китайские товары