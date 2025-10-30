США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить "фентаниловый тариф" в 10% на китайские товары, а взаимный тариф в 24% на китайские товары останется приостановленным еще на год, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.