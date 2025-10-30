https://ria.ru/20251030/tarasova-2051839739.html
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий - РИА Новости, 30.10.2025
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:04:00+03:00
2025-10-30T14:04:00+03:00
2025-10-30T14:04:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
израиль
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051836479_0:15:3058:1735_1920x0_80_0_0_ce5ebab64c3fdc4556a5b28b1d74cb2d.jpg
https://ria.ru/20251023/sud-2049978658.html
https://ria.ru/20251028/demchog-2051248624.html
московская область (подмосковье)
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051836479_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_3dbaa0fc947df918b5f0b9e2c5eae13e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Актрисе Тарасовой продлили запрет на определенные действия по делу о контрабанде
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.
"Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года", - огласил решение судья.
Актриса пришла в суд более чем за час до начала заседания, с журналистами не контактировала. На оглашении решения она стояла в солнцезащитных очках, отвернувшись от части объективов.
Как сообщало МВД, Тарасову
28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно. Следователь же настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля
.
Домодедовский суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. Ей запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.