Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий - РИА Новости, 30.10.2025
14:04 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/tarasova-2051839739.html
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий - РИА Новости, 30.10.2025
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса,... РИА Новости, 30.10.2025
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий

Актрисе Тарасовой продлили запрет на определенные действия по делу о контрабанде

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.
23.10.2025
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс
23 октября, 06:28
"Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года", - огласил решение судья.
Актриса пришла в суд более чем за час до начала заседания, с журналистами не контактировала. На оглашении решения она стояла в солнцезащитных очках, отвернувшись от части объективов.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения, поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно. Следователь же настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля.
Домодедовский суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. Ей запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор сыну актера "Интернов" Демчога
28 октября, 16:48
 
