Рейтинг@Mail.ru
В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 30.10.2025 (обновлено: 23:33 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/svo-2051968524.html
В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО
В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2025
В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО
Больше половины погибших военнослужащих ВСУ оказались иностранными наемниками, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:52:00+03:00
2025-10-30T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
афганистан
ближний восток
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051950955.html
https://ria.ru/20251030/bloomberg-2051918137.html
украина
афганистан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, афганистан, ближний восток, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Афганистан, Ближний Восток, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО

NetEase: в ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных наемников

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Больше половины погибших военнослужащих ВСУ оказались иностранными наемниками, пишет китайское издание NetEase.
ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат. Линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев, чтобы те сражались насмерть", — говорится в публикации.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске
Вчера, 19:52
Отмечается, что западные страны давно знают об этой проблеме, а вербовка наемников стала "планом на случай чрезвычайных обстоятельств".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Западные СМИ забили тревогу из-за ситуации в Красноармейске
Вчера, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАфганистанБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала