Группировка "Север" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ
Группировка "Север" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Группировка "Север" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, два танка в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
