Российские военные освободили населенный пункт Красногорское
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 30.10.2025 (обновлено: 12:55 30.10.2025)
Российские военные освободили населенный пункт Красногорское
Российские военные освободили населенный пункт Красногорское
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Российские военные освободили населенный пункт Красногорское

МО РФ: российские военные освободили Красногорское в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Красногорское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Красногорское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Красногорское в Запорожской области
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
