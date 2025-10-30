https://ria.ru/20251030/svo-2051805895.html
Российские военные освободили населенный пункт Красногорское
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2025
запорожская область
