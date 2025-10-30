Апелляционная палата нарушает право Гуцул на защиту, заявила адвокат

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева нарушает право главы Гагаузии Евгении Гуцул на защиту и справедливое судебное разбирательство, заявила журналистам ее адвокат Наталья Байрам.

В четверг в Апелляционной палате Кишинева состоялось очередное заседание по делу Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора. Защита считает такую практику необоснованной и дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на заседаниях апелляционной палаты Кишинева, однако суд отклонил оба ходатайства.

"Я вновь указала, что продолжается нарушение права на защиту и на справедливый процесс. Закон прямо требует присутствия подсудимых на заседаниях апелляции. Есть только одно исключение, если они отказываются от участия, но отказа с их стороны не было. Судьи Апелляционной палаты продолжают попирать как уголовно-процессуальные нормы, так и принципы, установленные европейскими конвенциями и международными соглашениями, частью которых является Молдова", - подчеркнула Байрам.

Адвокат напомнила, что рассмотрение дела началось 8 октября с подготовительного заседания для апелляции. Защита подала несколько ходатайств, включая требование обеспечить личное присутствие Евгении Гуцул и Светланы Попан, а также приобщить доказательства, отклонённые судом первой инстанции. Однако, по её словам, все просьбы были отклонены без существенных объяснений, что вынудило адвокатов заявить отвод судей из-за сомнений в их беспристрастности.

"Сегодня эту жалобу рассмотрел другой состав суда, но и он её отклонил. И заседание продолжилось с тем же составом судей, с которым начиналось рассмотрение апелляции", - пояснила она.

По словам Байрам, позже суд заслушал показания свидетелей обвинения. "Все свидетели единогласно говорят об отсутствии полномочий Гуцул и Попан в управлении деньгами. Более того, большинство свидетелей даже не знают Гуцул и Попан. Это еще раз показывает, что нет никаких доказательств вины Евгении Гуцул и Светланы Попан. Это дело, как говорится, шито белыми нитками. Один из судей сам сказал, что процесс нужно завершить быстро, потому что он резонансный и политический", - добавила адвокат.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.