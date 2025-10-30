Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата нарушает право Гуцул на защиту, заявила адвокат
30.10.2025
18:45 30.10.2025
Апелляционная палата нарушает право Гуцул на защиту, заявила адвокат
Апелляционная палата Кишинева нарушает право главы Гагаузии Евгении Гуцул на защиту и справедливое судебное разбирательство, заявила журналистам ее адвокат
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Апелляционная палата нарушает право Гуцул на защиту, заявила адвокат

Адвокат Гуцул обвинила апелляционную палату Кишинева в нарушении права на защиту

Евгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева нарушает право главы Гагаузии Евгении Гуцул на защиту и справедливое судебное разбирательство, заявила журналистам ее адвокат Наталья Байрам.
В четверг в Апелляционной палате Кишинева состоялось очередное заседание по делу Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора. Защита считает такую практику необоснованной и дважды потребовала разрешить их подзащитным лично присутствовать на заседаниях апелляционной палаты Кишинева, однако суд отклонил оба ходатайства.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии
29 октября, 21:56
"Я вновь указала, что продолжается нарушение права на защиту и на справедливый процесс. Закон прямо требует присутствия подсудимых на заседаниях апелляции. Есть только одно исключение, если они отказываются от участия, но отказа с их стороны не было. Судьи Апелляционной палаты продолжают попирать как уголовно-процессуальные нормы, так и принципы, установленные европейскими конвенциями и международными соглашениями, частью которых является Молдова", - подчеркнула Байрам.
Адвокат напомнила, что рассмотрение дела началось 8 октября с подготовительного заседания для апелляции. Защита подала несколько ходатайств, включая требование обеспечить личное присутствие Евгении Гуцул и Светланы Попан, а также приобщить доказательства, отклонённые судом первой инстанции. Однако, по её словам, все просьбы были отклонены без существенных объяснений, что вынудило адвокатов заявить отвод судей из-за сомнений в их беспристрастности.
"Сегодня эту жалобу рассмотрел другой состав суда, но и он её отклонил. И заседание продолжилось с тем же составом судей, с которым начиналось рассмотрение апелляции", - пояснила она.
По словам Байрам, позже суд заслушал показания свидетелей обвинения. "Все свидетели единогласно говорят об отсутствии полномочий Гуцул и Попан в управлении деньгами. Более того, большинство свидетелей даже не знают Гуцул и Попан. Это еще раз показывает, что нет никаких доказательств вины Евгении Гуцул и Светланы Попан. Это дело, как говорится, шито белыми нитками. Один из судей сам сказал, что процесс нужно завершить быстро, потому что он резонансный и политический", - добавила адвокат.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
18 октября, 20:45
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
