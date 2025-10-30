Суд в Ереване освободил из-под домашнего ареста сторонника Галстаняна

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под домашнего ареста заключенного ранее под стражу сторонника архиепископа Баграта Галстаняна Агвана Аршакяна, сообщил журналистам его адвокат Вараздат Арутюнян.

В августе суд заменил тюремное заключение Аршакяна на домашний арест из-за состояния здоровья. Он перенес тяжелую операцию, прошел курс химиотерапии и нуждался в медицинском обследовании.

"Мы попросили суд заменить домашний арест Агвана Аршакяна административным надзором без ограничений и электронного браслета, так как он нуждается в магнитно-резонансной томографии и физиотерапии. Суд удовлетворил ходатайство и отменил домашний арест", - заявил адвокат.