Суд в Ереване освободил из-под домашнего ареста сторонника Галстаняна
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под домашнего ареста заключенного ранее под стражу сторонника архиепископа Баграта Галстаняна Агвана Аршакяна, сообщил журналистам его адвокат Вараздат Арутюнян.
В августе суд заменил тюремное заключение Аршакяна на домашний арест из-за состояния здоровья. Он перенес тяжелую операцию, прошел курс химиотерапии и нуждался в медицинском обследовании.
"Мы попросили суд заменить домашний арест Агвана Аршакяна административным надзором без ограничений и электронного браслета, так как он нуждается в магнитно-резонансной томографии и физиотерапии. Суд удовлетворил ходатайство и отменил домашний арест", - заявил адвокат.
В конце июня архиепископ Баграт Галстанян, являющийся политически противником премьера Армении Никола Пашиняна
, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
СК
Армении ранее заявлял, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям подготовка к терроризму и узурпации власти.