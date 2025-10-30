Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Улицкая* Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ , ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.

Аналогичный штраф за похожее нарушение КоАП суд назначил писательнице в середине октября. Кроме того, ранее суд уже штрафовал Улицкую* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.