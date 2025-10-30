Рейтинг@Mail.ru
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2025
16:13 30.10.2025
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей
Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:13:00+03:00
2025-10-30T16:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
2025
Новости
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за непредставление иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Улицкая* Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
Аналогичный штраф за похожее нарушение КоАП суд назначил писательнице в середине октября. Кроме того, ранее суд уже штрафовал Улицкую* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Улицкую включили в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.
*признана в РФ иноагентом
