Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО под залог в три миллиона рублей заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову, заявила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.

"Обстоятельства изменились, 12-летний ребенок Касенковой признан инвалидом детства, мы получили необходимые документы в июле, имеет заболевание, которое требует постоянного контроля и участия родителя, о том, что мама практически второй врач - говорить не нужно. Просили отпустить ее (Касенкову) под залог 3 миллиона рублей или домашний арест, но Мосгорсуд отказал", - заявила адвокат.

Мосгорсуд в среду оставил Касенкову под арестом до 29 декабря.

Также в СИЗО остались два других фигуранта: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.

Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ