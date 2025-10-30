Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО под залог в три миллиона рублей заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову, заявила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.
"Обстоятельства изменились, 12-летний ребенок Касенковой признан инвалидом детства, мы получили необходимые документы в июле, имеет заболевание, которое требует постоянного контроля и участия родителя, о том, что мама практически второй врач - говорить не нужно. Просили отпустить ее (Касенкову) под залог 3 миллиона рублей или домашний арест, но Мосгорсуд отказал", - заявила адвокат.
Мосгорсуд в среду оставил Касенкову под арестом до 29 декабря.
Также в СИЗО остались два других фигуранта: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей"
