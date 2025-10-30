Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог - РИА Новости, 30.10.2025
05:41 30.10.2025 (обновлено: 05:42 30.10.2025)
Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог
Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог - РИА Новости, 30.10.2025
Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО под залог в три миллиона рублей заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - директора по методологии учета,... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия, россия, московский городской суд, роснано
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Роснано
Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" под залог

Суд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера "Роснано" Касенкову под залог

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramМарина Касенкова
Марина Касенкова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Марина Касенкова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО под залог в три миллиона рублей заместителя руководителя ООО "УК "Роснано" - директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марину Касенкову, заявила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.
"Обстоятельства изменились, 12-летний ребенок Касенковой признан инвалидом детства, мы получили необходимые документы в июле, имеет заболевание, которое требует постоянного контроля и участия родителя, о том, что мама практически второй врач - говорить не нужно. Просили отпустить ее (Касенкову) под залог 3 миллиона рублей или домашний арест, но Мосгорсуд отказал", - заявила адвокат.
Топ-менеджер Роснано Артур Галстян в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд оставил до конца года в СИЗО топ-менеджеров "Роснано"
Вчера, 04:57
Мосгорсуд в среду оставил Касенкову под арестом до 29 декабря.
Также в СИЗО остались два других фигуранта: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей"
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Суд отложил слушания по иску "Роснано" к Чубайсу и его соответчикам
12 августа, 12:21
 
