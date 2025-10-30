Рейтинг@Mail.ru
02:25 30.10.2025
"Поволжский маньяк" обжаловал приговор в Верховном Суде
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Поволжский маньяк" Радик Тагиров, убивший более 30 пожилых женщин, обжаловал пожизненный приговор в Верховном Суде РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Тагиров направил собственную кассационную жалобу на приговор в судебную коллегию по уголовным делам Верхового Суда РФ, она поступила в ВС РФ 27 октября. Дата её рассмотрения пока не назначена.
В ранее оставленной без удовлетворения апелляционной жалобе Тагиров указывал, что считает приговор "незаконным, необоснованным и несправедливым, подлежащим отмене с возвращением уголовного дела прокурору в связи с непричастностью к совершению инкриминируемых преступлений".
Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. В середине декабря 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
По данным следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.
Тагиров, которого в прессе прозвали "Поволжским маньяком", дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
