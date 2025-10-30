Рейтинг@Mail.ru
Вэнс признал, что у России и Китая большие ядерные арсеналы
22:18 30.10.2025
Вэнс признал, что у России и Китая большие ядерные арсеналы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия, признал, что Россия и
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
Вэнс признал, что у России и Китая большие ядерные арсеналы

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия, признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"У нас большой арсенал, очевидно. У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал", - сказал Вэнс журналистам в Белом доме.
