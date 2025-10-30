https://ria.ru/20251030/ssha-2051970346.html
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала страны, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 30.10.2025
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала страны, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы знаем, что он работает исправно, но его нужно всегда держать под контролем, поэтому президент хочет просто убедиться, что все работает", - сказал Вэнс журналистам.