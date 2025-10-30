Глава РФПИ пошутил о посещении Нью-Йорка

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отметил, что посетил Нью-Йорк незадолго до того, как мегаполис стал "коммунистическим".

Так глава РФПИ прокомментировал сообщение "скоро начнется массовый исход из Нью-Йорка" одного из пользователей соцсети. Вероятнее всего, речь идет о выборах мэра Нью-Йорка, которые пройдут 4 ноября, и фаворите гонки: демократе Зохране Мамдани. Против его кандидатуры выступает президент США Дональд Трамп , который и провозгласил Мамдани коммунистом.

Газета New York Post со ссылкой на итоги исследования компании Victory Insights 24 октября сообщила, что свыше 26% жителей города рассматривают возможность покинуть Нью-Йорк в случае победы Мамдани.

С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания, виной тому - продолжающийся шатдаун. Всего программой продовольственной помощи (SNAP) пользуются около 42 миллионов жителей США - примерно один из восьми американцев.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства. Она также анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на эти цели - на чрезвычайную продовольственную помощь. На сайте губернатора уточняется, что это 40 миллионов порций еды.

Талоны на продукты получают больше 3 миллионов жителей штата, добавила она.