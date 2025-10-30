Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Накануне Владимир Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.