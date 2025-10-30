https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил заявление президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия необходимостью проводить тесты. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:49:00+03:00
2025-10-30T21:49:00+03:00
2025-10-30T23:41:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
дмитрий песков
посейдон (подводный беспилотник)
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051784837.html
https://ria.ru/20251030/poseydon-2051829466.html
https://ria.ru/20251028/kharakteristiki-rakety-burevestnik-s-yadernym-dvigatelem-2051195459.html
https://ria.ru/20251030/kornev-2051870569.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", дмитрий песков, посейдон (подводный беспилотник), джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Дмитрий Песков, Посейдон (подводный беспилотник), Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вэнс заявил, что Трамп хочет убедиться в надежности ядерного арсенала
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил заявление президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия необходимостью проводить тесты.
«
"У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда нужно проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает — и работает исправно", — сказал он журналистам.
Он добавил, что ядерный арсенал нужно держать под контролем, поэтому Трамп
хочет "просто убедиться" в его надежности.
В четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США
корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
Накануне Владимир Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с блокирующей позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Однако Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.