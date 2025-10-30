Рейтинг@Mail.ru
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
21:49 30.10.2025 (обновлено: 23:41 30.10.2025)
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил заявление президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия необходимостью проводить тесты. РИА Новости, 30.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Вэнс заявил, что Трамп хочет убедиться в надежности ядерного арсенала

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил заявление президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия необходимостью проводить тесты.
«

России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда нужно проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает — и работает исправно", — сказал он журналистам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Вчера, 11:38
Он добавил, что ядерный арсенал нужно держать под контролем, поэтому Трамп хочет "просто убедиться" в его надежности.
В четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"
Вчера, 13:23
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".

Накануне Владимир Путин встретился с ранеными бойцами СВО в военном госпитале, где сообщил, что Россия во вторник успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые о его разработке президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

До этого, в воскресенье, Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Он назвал ее уникальным изделием без аналогов в мире. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с блокирующей позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Однако Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Отсчет пошел". Трамп решил проверить оружие Судного дня
Вчера, 16:42
 
В миреСШАРоссияДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Дмитрий ПесковПосейдон (подводный беспилотник)Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
