В США священников обвинили в сотнях случаев сексуального насилия над детьми - РИА Новости, 30.10.2025
20:31 30.10.2025
В США священников обвинили в сотнях случаев сексуального насилия над детьми
2025
В США священников обвинили в сотнях случаев сексуального насилия над детьми

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Священники и сотрудники американской церкви "Ассамблеи Бога" с 1970-х годов виновны в сотнях случаев сексуального насилия, в том числе над детьми, во множестве подобных случаев представители церкви покрывали их и способствовали тому, чтобы они сохранили свои должности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на проведенное расследование.
«
"Как показало расследование NBC, с 1970-х годов церкви "Ассамблеи Бога" неоднократно восстанавливали в должности священников и лидеров-активистов, обвинённых в сексуальных домогательствах, возвращая их на кафедры и в молодёжные группы", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал, основываясь на общенациональном поиске судебных исков, криминальных записей и новостных архивов, выявил почти 200 пасторов, сотрудников и активистов церкви, обвинённых в сексуальном насилии за последние 50 лет. В общей сложности они, предположительно, совершили насилие над более чем 475 людьми, подавляющее большинство из которых - дети. Из предполагаемых преступников 123 были священниками.
Отмечается, что примерно в 30 случаях церковные лидеры назначали предполагаемых насильников на руководящие должности уже после предъявления им обвинений, давая им возможность снова совершить преступления. Почти в 40 других случаях лидеры общин, предположительно, скрывали или игнорировали сообщения о нарушениях, часто не сообщая об этом полиции или оказывая давление на жертв, чтобы те молчали.
Телеканал подчеркивает, что последний из подобных случаев был зафиксирован в этом году.
