В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
19:50 30.10.2025
В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний
в мире, сша, невада, дональд трамп
В мире, США, Невада, Дональд Трамп
В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний

Сенатор США Розен: ядерные испытания грозят экологической катастрофой

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Сенатор США от штата Невада Джеки Розен предупредила, что возобновления испытания ядерного оружия Соединенными Штатами грозит экологической катастрофой в стране.
Ранее заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнётся немедленно.
Ракета Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
Вчера, 13:14
"Если вы начнёте испытания ядерных взрывов, то вот что я вам скажу: каждая частица воздуха, каждая капля подземных вод, каждый клочок почвы по всей территории Соединённых Штатов будет загрязнён радиацией, и все в этой стране будут страдать", - сказала Розен вице-адмиралу Ричарду Корреллу, которого президент США Дональд Трамп номинировал на пост главы стратегического командования вооружённых сил страны, во время слушания в сенате, посвященным утверждению его кандидатуры.
Сенатор пообещала, что будет активно бороться против возобновления ядерных испытаний.
"Хочу сказать предельно ясно: я не допущу, чтобы это произошло, пока я на посту. Я сделаю всё, что в моих силах как сенатор и как гражданин США, чтобы положить этому конец и защитить семьи в моём штате Невада", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания
Вчера, 08:04
 
