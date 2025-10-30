В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний

Ранее заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнётся немедленно.

"Хочу сказать предельно ясно: я не допущу, чтобы это произошло, пока я на посту. Я сделаю всё, что в моих силах как сенатор и как гражданин США, чтобы положить этому конец и защитить семьи в моём штате Невада", - сказала она.