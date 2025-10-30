https://ria.ru/20251030/ssha-2051950478.html
В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний
В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
В Сенате США предупредили о последствиях возобновления ядерных испытаний
Сенатор США от штата Невада Джеки Розен предупредила, что возобновления испытания ядерного оружия Соединенными Штатами грозит экологической катастрофой в... РИА Новости, 30.10.2025
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Сенатор США от штата Невада Джеки Розен предупредила, что возобновления испытания ядерного оружия Соединенными Штатами грозит экологической катастрофой в стране.
Ранее заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнётся немедленно.
"Если вы начнёте испытания ядерных взрывов, то вот что я вам скажу: каждая частица воздуха, каждая капля подземных вод, каждый клочок почвы по всей территории Соединённых Штатов будет загрязнён радиацией, и все в этой стране будут страдать", - сказала Розен вице-адмиралу Ричарду Корреллу, которого президент США Дональд Трамп
номинировал на пост главы стратегического командования вооружённых сил страны, во время слушания в сенате, посвященным утверждению его кандидатуры.
Сенатор пообещала, что будет активно бороться против возобновления ядерных испытаний.
"Хочу сказать предельно ясно: я не допущу, чтобы это произошло, пока я на посту. Я сделаю всё, что в моих силах как сенатор и как гражданин США, чтобы положить этому конец и защитить семьи в моём штате Невада", - сказала она.