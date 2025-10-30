Пентагон приказал нацгвардейцам США быть готовыми к беспорядкам, пишет WP

"Пентагон приказал тысячам военнослужащих национальной гвардии пройти в течение следующих нескольких месяцев комплексную подготовку по (подавлению - ред.) массовых гражданских беспорядков... Недавно созданные министерством обороны "силы быстрого реагирования" в составе национальной гвардии должны быть обучены, оснащены средствами для подавления беспорядков и готовы к развёртыванию к 1 января", - говорится в сообщении.

В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.