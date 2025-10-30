Пентагон приказал нацгвардейцам США быть готовыми к беспорядкам, пишет WP

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пентагон приказал силам быстрого реагирования, состоящим из военнослужащих национальной гвардии США, быть обученными и готовыми к 1 января 2026 года подавлять гражданские беспорядки, сообщает издание Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.
В конце августа президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить готовность национальной гвардии каждого американского штата к реагированию на гражданские беспорядки, а также призвал его создать постоянные силы быстрого реагирования, которые могут быть отправлены в любую точку страны по первому требованию.
"Пентагон приказал тысячам военнослужащих национальной гвардии пройти в течение следующих нескольких месяцев комплексную подготовку по (подавлению - ред.) массовых гражданских беспорядков... Недавно созданные министерством обороны "силы быстрого реагирования" в составе национальной гвардии должны быть обучены, оснащены средствами для подавления беспорядков и готовы к развёртыванию к 1 января", - говорится в сообщении.
Издание со ссылкой на документы пишет, что общая численность сил составит 23,5 тысячи военнослужащих во всех 50 штатах США и трёх территориях, за исключением округа Колумбия.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
