Вице-адмирал США прокомментировал заявление Трампа о ядерных испытаниях

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний не означает их немедленного начала, поскольку речь шла о тестировании "на равных условиях", заявил в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл.