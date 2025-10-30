Вице-адмирал США прокомментировал заявление Трампа о ядерных испытаниях

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний не означает их немедленного начала, поскольку речь шла о тестировании "на равных условиях", заявил в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social он добавил, что этот процесс начнётся немедленно.
"Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний... Его цитата была: "Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях". Ни Китай, ни Россия не проводили ядерных взрывных испытаний", - сказал Коррел на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам, посвященным утверждению его кандидатуры.