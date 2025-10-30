Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051890567.html
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана - РИА Новости, 30.10.2025
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана
США готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь затронутому ураганом "Мелисса" населению Кубы, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:02:00+03:00
2025-10-30T17:02:00+03:00
в мире
куба
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051409080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b48482e6da341bdf8b4e7d823239081c.jpg
https://ria.ru/20251030/uragan-2051672981.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051409080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7fd188d130cc94bab8821652e385f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, марко рубио
В мире, Куба, США, Марко Рубио
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана

Рубио: США готовы предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана "Мелисса"

© AP Photo / Ramon EspinosaМужчина во время приближения урагана "Мелисса" к побережью Кубы
Мужчина во время приближения урагана Мелисса к побережью Кубы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мужчина во время приближения урагана "Мелисса" к побережью Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь затронутому ураганом "Мелисса" населению Кубы, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы готовы немедленно предоставить Кубе гуманитарную помощь в связи с ураганом "Мелисса", - написал Рубио в соцсети X.
Разрушенная в результате урагана Мелисса церковь на Ямайке. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса"
Вчера, 00:46
 
В миреКубаСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала