Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана - РИА Новости, 30.10.2025
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана
США готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь затронутому ураганом "Мелисса" населению Кубы, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:02:00+03:00
2025-10-30T17:02:00+03:00
2025-10-30T17:02:00+03:00
в мире
куба
сша
марко рубио
куба
сша
Рубио заявил о готовности США предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана
Рубио: США готовы предоставить Кубе гумпомощь из-за урагана "Мелисса"