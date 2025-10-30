Рейтинг@Mail.ru
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
16:58 30.10.2025
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ
Бывший посол США в Панаме Джон Фили считает, что Штаты могут запустить крылатые ракеты Tomahawk по Венесуэле, чтобы усилить давление на президента страны... РИА Новости, 30.10.2025
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший посол США в Панаме Джон Фили считает, что Штаты могут запустить крылатые ракеты Tomahawk по Венесуэле, чтобы усилить давление на президента страны Николаса Мадуро, сообщает издание Newsweek.
"Фили заявил, что силы США, находящиеся вблизи Венесуэлы, могут запустить серию крылатых ракет Tomahawk по целевым объектам в южноамериканской стране из-за пределов территориальных вод Каракаса", - говорится в сообщении.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы
29 октября, 12:01
Тем не менее, как заявил газете вице-адмирал ВМС США в отставке Джо Сестак, президент США Дональд Трамп, скорее всего, воздержится от наземных операций с участием войск в Венесуэле.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт рассказал, чем может обернуться интервенция США в Венесуэлу
27 октября, 10:45
 
