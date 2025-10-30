Рейтинг@Mail.ru
Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе
30.10.2025
Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе
Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе
Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа, должны быть представлены странами, которые бы устраивали Израиль. Он указал на возможность развертывания в Газе международных стабилизационных сил в качестве миротворцев ООН. По его словам, решение по этому вопросу пока не принято.
"Чиновники США ведут конфиденциальные переговоры с рядом стран о создании международных сил для развертывания в секторе Газа и намерены представить план в ближайшие несколько недель... Ключевые решения о создании ISF будут приняты в ближайшие несколько дней и представлены Израилю и потенциальным участникам в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
По информации источников портала, развертывание Международных сил по стабилизации в секторе Газа было ключевой темой обсуждения на встречах посланников американского президента Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Рубио во время их недавних визитов в Израиль. Как сообщил Axios неназванный израильский чиновник, американская сторона представила свои идеи относительно численности сил, в то время как израильтяне подчеркнули, что численность имеет гораздо меньшее значение, чем их легитимность в глазах местного населения и готовность сражаться в случае необходимости.
Источники также отметили, что готовность предоставить войска уже выразили такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция. Неназванный американский чиновник заявил порталу, что США хотят участия Турции в операции, несмотря на возражение этому Израиля.
"Турки были очень полезны в заключении соглашения по Газе, и нападки (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на Турцию были весьма контрпродуктивными... Мы осведомлены об опасениях Израиля и работаем над созданием чего-то такого, что поможет достичь стабильности и что будет приемлемо для обеих сторон", - приводит портал слова чиновника.
Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут контролировать и влиять на операции.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
В миреИзраильСШАТурцияМарко РубиоСтив УиткоффДжаред КушнерООНХАМАС
 
 
