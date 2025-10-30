Axios узнал, когда США представят план размещения международных сил в Газе

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель, сообщает портал США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа, должны быть представлены странами, которые бы устраивали Израиль . Он указал на возможность развертывания в Газе международных стабилизационных сил в качестве миротворцев ООН . По его словам, решение по этому вопросу пока не принято.

"Чиновники США ведут конфиденциальные переговоры с рядом стран о создании международных сил для развертывания в секторе Газа и намерены представить план в ближайшие несколько недель... Ключевые решения о создании ISF будут приняты в ближайшие несколько дней и представлены Израилю и потенциальным участникам в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

По информации источников портала, развертывание Международных сил по стабилизации в секторе Газа было ключевой темой обсуждения на встречах посланников американского президента Стива Уиткоффа Джареда Кушнера , вице-президента США Джей Ди Вэнса и Рубио во время их недавних визитов в Израиль. Как сообщил Axios неназванный израильский чиновник, американская сторона представила свои идеи относительно численности сил, в то время как израильтяне подчеркнули, что численность имеет гораздо меньшее значение, чем их легитимность в глазах местного населения и готовность сражаться в случае необходимости.

Азербайджан, Египет и Источники также отметили, что готовность предоставить войска уже выразили такие страны, как Индонезия Турция . Неназванный американский чиновник заявил порталу, что США хотят участия Турции в операции, несмотря на возражение этому Израиля.

"Турки были очень полезны в заключении соглашения по Газе, и нападки (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на Турцию были весьма контрпродуктивными... Мы осведомлены об опасениях Израиля и работаем над созданием чего-то такого, что поможет достичь стабильности и что будет приемлемо для обеих сторон", - приводит портал слова чиновника.

Кроме того, чиновники США заявили порталу, что они добились значительного прогресса в разработке резолюции Совбеза ООН, которая поддержит развертывание международных стабилизационных сил в секторе Газа и будет использоваться в качестве юридического мандата, разрешающего странам предоставлять войска. Тем не менее, по данным источников, резолюция не превратит ISF в миротворческие силы ООН, а США смогут контролировать и влиять на операции.