Глава "Новатэка" выразил сомнения, что США покроют спрос ЕС на СПГ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Если ЕС продолжит наращивать потребление сжиженного природного газа (СПГ), то нет гарантий, что США смогут покрыть этот спрос, даже наращивая добычу, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"США, кстати, нарастят экспорт в этот год меньше, примерно где-то на 17 миллионов тонн по итогам года. Поэтому, если ЕС продолжит наращивать спрос теми же темпами, нет гарантии, что даже новые американские проекты смогут его покрыть", - сказал он, выступая на выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.