США сохранят военное присутствие в Эстонии, заявил глава Минобороны
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что получил подтверждение от США, что они сохранят в стране свой военный контингент. РИА Новости, 30.10.2025
