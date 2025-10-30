Рейтинг@Mail.ru
США сохранят военное присутствие в Эстонии, заявил глава Минобороны
12:36 30.10.2025 (обновлено: 12:49 30.10.2025)
США сохранят военное присутствие в Эстонии, заявил глава Минобороны
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что получил подтверждение от США, что они сохранят в стране свой военный контингент. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, эстония, европа, ханно певкур, марк рютте, нато
В мире, США, Эстония, Европа, Ханно Певкур, Марк Рютте, НАТО
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что получил подтверждение от США, что они сохранят в стране свой военный контингент.
"Что касается сил, размещенных в Эстонии, у нас есть положительное решение – США сообщили нам, что наше сотрудничество будет продолжаться так же, как и было до сих пор. Я также передал им сигнал о нашей готовности к углублению этого сотрудничества", - заявил Певкур телерадиокомпании ERR.
Как отмечает ERR, американский военный контингент в Эстонии насчитывает около 700 человек.
В среду румынское минобороны сообщило, что Румыния и союзники по НАТО были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер на фоне сокращения американского контингента в Европе заявил о неизменности американского присутствия в регионе и поддержки программы "Восточный страж".
Генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Испания объявила о своём участии в день запуска миссии как знак солидарности с союзниками.
