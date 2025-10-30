Рейтинг@Mail.ru
"Нет ответа": в США сделали признание после заявления Путина - РИА Новости, 30.10.2025
06:58 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051696830.html
"Нет ответа": в США сделали признание после заявления Путина
"Нет ответа": в США сделали признание после заявления Путина
Соединенные Штаты не смогут ответить на применение новой российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия прямых аналогов, заявил в эфире... РИА Новости, 30.10.2025
"Нет ответа": в США сделали признание после заявления Путина

Макгрегор: США не смогут ответить на применение ракеты "Буревестник"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут ответить на применение новой российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия прямых аналогов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) хочет избежать", — заявил он.
По словам эксперта, в США за последние годы ухудшилось положение дел в оборонной сфере, обнажив многие уязвимости, в том числе, и недостаток средств противовоздушной обороны.
"Мы сами очень уязвимы для такого. Мы не можем сбить межконтинентальную баллистическую ракету прямо сейчас, особенно если она с дальностью восемь тысяч миль. Вот что изменилось", — пояснил Макгрегор.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил главе государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
