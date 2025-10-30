США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), к которому на сегодня присоединились почти все страны мира, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

"Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии", - сообщил Кимбалл агентству.