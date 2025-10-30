Рейтинг@Mail.ru
США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО - РИА Новости, 30.10.2025
06:13 30.10.2025
США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО
США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО - РИА Новости, 30.10.2025
США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО
США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), к которому на сегодня присоединились почти все страны мира,... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ, заявил глава НПО

Глава НПО Кимбалл: США юридически обязаны соблюдать ДВЗЯИ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), к которому на сегодня присоединились почти все страны мира, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии", - сообщил Кимбалл агентству.
