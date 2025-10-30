https://ria.ru/20251030/ssha-2051680794.html
США уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам, заявил Хегсет
США уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам, заявил Хегсет
Вооруженные силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, якобы принадлежащему наркоторговцам, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
тихий океан
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, тихий океан, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
США уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам, заявил Хегсет
