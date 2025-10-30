Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам, заявил Хегсет
02:42 30.10.2025 (обновлено: 02:43 30.10.2025)
США уничтожили судно, принадлежащее наркоторговцам, заявил Хегсет
Вооруженные силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, якобы принадлежащему наркоторговцам, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, тихий океан, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Тихий океан, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© AP Photo / Virginia MayoПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вооруженные силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, якобы принадлежащему наркоторговцам, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"По указанию президента Дональда Трампа министерство войны совершило летальный кинетический удар по еще одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана", - написал Хегсет в соцсети Х.
Как заявил Хегсет, у разведки США якобы была информация о причастности судна к контрабанде наркотиков.
"Четыре мужчины наркотеррориста на борту судна были уничтожены", - заявил Хегсет.
Удар США по судну, как утверждается, наркоторговцев в Карибском море - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет
24 октября, 16:15
24 октября, 16:15
 
В миреСШАТихий океанПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
