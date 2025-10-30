https://ria.ru/20251030/ssha-2051678524.html
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя
Сотрудники ФБР и Секретной службы США арестовали бывшего ассистента преподавателя Дерека Лопеса за угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:50:00+03:00
2025-10-30T01:50:00+03:00
2025-10-30T01:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
университет штата иллинойс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf6bbf87656f6ed72429e712483dcfff.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048504595.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcc12eeeb0f945bf1d412394fe30869f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, фбр, университет штата иллинойс
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, Университет штата Иллинойс
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя
Fox News: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники ФБР и Секретной службы США арестовали бывшего ассистента преподавателя Дерека Лопеса за угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось заявление ФБР.
"Арест стал результатом месячного расследования, скоординированного с вышеупомянутыми ведомствами, включая полицейский департамент Университета штата Иллинойс
, в отношении онлайн-активности и личных контактов Лопеса", – говорится в документах ФБР
, обнародованных Fox News
.
Как сообщается, Лопес недавно высказывал "отвратительные" угрозы в адрес действующего президента, что стало основанием для предъявления ему федеральных обвинений.
Ранее Лопес работал ассистентом преподавателя в Университете штата Иллинойс. Однако его уволили после того, как в интернете появилось видео, на котором он переворачивает стол во время акции некоммерческой организации Turning Point, выступающей за консервативную политику в учебных заведениях.