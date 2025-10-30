Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя - РИА Новости, 30.10.2025
01:50 30.10.2025
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя
Сотрудники ФБР и Секретной службы США арестовали бывшего ассистента преподавателя Дерека Лопеса за угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:50:00+03:00
2025-10-30T01:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
университет штата иллинойс
сша
в мире, сша, дональд трамп, фбр, университет штата иллинойс
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, Университет штата Иллинойс
СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя

Fox News: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя

© AP Photo / Nam Y. HuhПолицейская машина в Чикаго
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники ФБР и Секретной службы США арестовали бывшего ассистента преподавателя Дерека Лопеса за угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось заявление ФБР.
"Арест стал результатом месячного расследования, скоординированного с вышеупомянутыми ведомствами, включая полицейский департамент Университета штата Иллинойс, в отношении онлайн-активности и личных контактов Лопеса", – говорится в документах ФБР, обнародованных Fox News.
Как сообщается, Лопес недавно высказывал "отвратительные" угрозы в адрес действующего президента, что стало основанием для предъявления ему федеральных обвинений.
Ранее Лопес работал ассистентом преподавателя в Университете штата Иллинойс. Однако его уволили после того, как в интернете появилось видео, на котором он переворачивает стол во время акции некоммерческой организации Turning Point, выступающей за консервативную политику в учебных заведениях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек
15 октября, 23:46
 
В миреСШАДональд ТрампФБРУниверситет штата Иллинойс
 
 
