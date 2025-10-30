СМИ: в США арестовали угрожавшего Трампу бывшего ассистента преподавателя

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники ФБР и Секретной службы США арестовали бывшего ассистента преподавателя Дерека Лопеса за угрозы в адрес президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось заявление ФБР.

Как сообщается, Лопес недавно высказывал "отвратительные" угрозы в адрес действующего президента, что стало основанием для предъявления ему федеральных обвинений.

Ранее Лопес работал ассистентом преподавателя в Университете штата Иллинойс. Однако его уволили после того, как в интернете появилось видео, на котором он переворачивает стол во время акции некоммерческой организации Turning Point, выступающей за консервативную политику в учебных заведениях.