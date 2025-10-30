СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Белый дом нашел способ платить военным в условиях приостановки работы правительства США (шатдауна) в обход одобрения использования средств конгрессом, пишет портал Белый дом нашел способ платить военным в условиях приостановки работы правительства США (шатдауна) в обход одобрения использования средств конгрессом, пишет портал Axios со ссылкой на правительственных чиновников.

"Ранее на этой неделе было неясно, сможет ли Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) найти около 5,3 миллиарда долларов на выплату заработной платы военным к пятнице, но два чиновника Белого дома сообщили Axios, что деньги все же были найдены в последнюю минуту", - говорится в публикации.

По данным портала, OMB нашел 2,5 миллиарда долларов в фонде военного жилья, отвечающем в "большом и прекрасном проекте" бюджета президента Дональда Трампа за продолжение выплаты жилищных пособий военнослужащим. Еще 1,4 миллиарда были найдены в фонде исследований, разработок, испытаний и оценки, который в основном покроет расходы на зарплаты сухопутным войскам и ВВС. Также 1,4 миллиарда были найдены на счете закупок Пентагона - деньги на нем рассчитаны на финансирование строительства кораблей для ВМС, но указанная сумма будет потрачена на выплаты служащим флота и морпехам.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил порталу, что администрация Трампа "нашла еще больше денег" на случай, если шатдаун продлится еще дольше.

Портал отмечает, что Трамп и его соратники в конгрессе считают, что их оппоненты не будут подавать в суд из-за обходных путей выплат военным, поскольку решение было бы слишком непопулярно в обществе.