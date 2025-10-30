Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса - РИА Новости, 30.10.2025
01:14 30.10.2025
СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса
СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса
Белый дом нашел способ платить военным в условиях приостановки работы правительства США (шатдауна) в обход одобрения использования средств конгрессом, пишет... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:14:00+03:00
2025-10-30T01:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса

Axios: Белый дом нашел способ платить военным США в обход конгресса

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Белый дом нашел способ платить военным в условиях приостановки работы правительства США (шатдауна) в обход одобрения использования средств конгрессом, пишет портал Axios со ссылкой на правительственных чиновников.
"Ранее на этой неделе было неясно, сможет ли Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) найти около 5,3 миллиарда долларов на выплату заработной платы военным к пятнице, но два чиновника Белого дома сообщили Axios, что деньги все же были найдены в последнюю минуту", - говорится в публикации.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна
Вчера, 22:00
По данным портала, OMB нашел 2,5 миллиарда долларов в фонде военного жилья, отвечающем в "большом и прекрасном проекте" бюджета президента Дональда Трампа за продолжение выплаты жилищных пособий военнослужащим. Еще 1,4 миллиарда были найдены в фонде исследований, разработок, испытаний и оценки, который в основном покроет расходы на зарплаты сухопутным войскам и ВВС. Также 1,4 миллиарда были найдены на счете закупок Пентагона - деньги на нем рассчитаны на финансирование строительства кораблей для ВМС, но указанная сумма будет потрачена на выплаты служащим флота и морпехам.
Кроме того, один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил порталу, что администрация Трампа "нашла еще больше денег" на случай, если шатдаун продлится еще дольше.
Портал отмечает, что Трамп и его соратники в конгрессе считают, что их оппоненты не будут подавать в суд из-за обходных путей выплат военным, поскольку решение было бы слишком непопулярно в обществе.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Конгрессе назвали сумму, которую США могут потерять из-за шатдауна
Вчера, 19:21
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
