Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.