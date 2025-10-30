https://ria.ru/20251030/spg-2051788945.html
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ - РИА Новости, 30.10.2025
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ
Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка"... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:23:00+03:00
2025-10-30T11:23:00+03:00
2025-10-30T11:23:00+03:00
россия
леонид михельсон
новатэк
европа
евросоюз
спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53f2f3853ac4b83b689e8ed7648a5d1.jpg
https://ria.ru/20251030/spg-2051787118.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a96f6a18162fae1440e1c8a7306704bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид михельсон, новатэк, европа, евросоюз, спг
Россия, Леонид Михельсон, Новатэк, Европа, Евросоюз, СПГ
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ
Михельсон: цены взлетят при исключении России из мирового производства СПГ