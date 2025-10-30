Рейтинг@Mail.ru
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/spg-2051788945.html
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ - РИА Новости, 30.10.2025
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ
Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка"... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:23:00+03:00
2025-10-30T11:23:00+03:00
россия
леонид михельсон
новатэк
европа
евросоюз
спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53f2f3853ac4b83b689e8ed7648a5d1.jpg
https://ria.ru/20251030/spg-2051787118.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a96f6a18162fae1440e1c8a7306704bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид михельсон, новатэк, европа, евросоюз, спг
Россия, Леонид Михельсон, Новатэк, Европа, Евросоюз, СПГ
Глава "Новатэка" рассказал о последствиях отказа от российского СПГ

Михельсон: цены взлетят при исключении России из мирового производства СПГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛеонид Михельсон
Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Леонид Михельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.
"Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 году. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса - это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель", - сказал он.
Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка"
Вчера, 11:16
 
РоссияЛеонид МихельсонНоватэкЕвропаЕвросоюзСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала