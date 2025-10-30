Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения огневых позиций и военнослужащих ВСУ, заблокированных в восточной части Димитрова на красноармейском направлении спецоперации.
При этом подразделения пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока. Они расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.
Операторы ударных БПЛА наносят огневое поражение при помощи радиоуправляемых беспилотников и дронов на оптоволокне, обеспечивая продвижение штурмовых групп к центру города.
"Военнослужащие пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают освобождать дом за домом, улицу за улицей города Димитров Донецкой Народной Республики, улучшая тактическое положение российских войск на данном направлении", - сообщили в МО РФ.
