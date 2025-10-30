Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 30.10.2025 (обновлено: 19:35 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051913168.html
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 30.10.2025
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове
Минобороны России показало кадры уничтожения огневых позиций и военнослужащих ВСУ, заблокированных в восточной части Димитрова на красноармейском направлении... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:49:00+03:00
2025-10-30T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
димитров
россия
донецкая народная республика
безопасность, димитров, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Димитрове

Минобороны показало уничтожение заблокированных в Димитрове военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения огневых позиций и военнослужащих ВСУ, заблокированных в восточной части Димитрова на красноармейском направлении спецоперации.
В описании к видео указывается, что российские расчеты ударных беспилотников группировки войск "Центр" продолжают уничтожать выявленные огневые позиции и живую силу формирований ВСУ в восточной части Димитрова.
При этом подразделения пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока. Они расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.
Операторы ударных БПЛА наносят огневое поражение при помощи радиоуправляемых беспилотников и дронов на оптоволокне, обеспечивая продвижение штурмовых групп к центру города.
«
"Военнослужащие пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают освобождать дом за домом, улицу за улицей города Димитров Донецкой Народной Республики, улучшая тактическое положение российских войск на данном направлении", - сообщили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
