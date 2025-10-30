ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Морпехи уничтожили две роботизированные турели с пулемётами Browning, которые украинские боевики использовали для обстрела российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота действующей в интересах группировки "Центр" с позывным "Белый".

"Подъезжали эти турели с пулемётами Browning. И просто делали прострелы, шерстили лес. Как будто пугали нас, что идёт накат. Чтобы люди волновались, терялись, вели себя как-то растерянно", — рассказал командир.

По его словам, российские расчёты ударных беспилотников оперативно поразили технику противника.