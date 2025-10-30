https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051697998.html
ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Морпехи уничтожили две роботизированные турели с пулемётами Browning, которые украинские боевики использовали для обстрела российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота действующей в интересах группировки "Центр" с позывным "Белый".
"Подъезжали эти турели с пулемётами Browning. И просто делали прострелы, шерстили лес. Как будто пугали нас, что идёт накат. Чтобы люди волновались, терялись, вели себя как-то растерянно", — рассказал командир.
По его словам, российские расчёты ударных беспилотников оперативно поразили технику противника.
"FPV-шники (операторы FPV-дронов – ред.) нормально сразу их отработали. Прилетели, и в итоге две "тачки" рядом с "лесянкой" (лесополосой-ред.) остались", — добавил он.