ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 30.10.2025
ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два робота-турели ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Морпехи уничтожили две роботизированные турели с пулемётами Browning, которые украинские боевики использовали для обстрела российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота действующей в интересах группировки "Центр" с позывным "Белый".
"Подъезжали эти турели с пулемётами Browning. И просто делали прострелы, шерстили лес. Как будто пугали нас, что идёт накат. Чтобы люди волновались, терялись, вели себя как-то растерянно", — рассказал командир.
По его словам, российские расчёты ударных беспилотников оперативно поразили технику противника.
"FPV-шники (операторы FPV-дронов – ред.) нормально сразу их отработали. Прилетели, и в итоге две "тачки" рядом с "лесянкой" (лесополосой-ред.) остались", — добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
