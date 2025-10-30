https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051697306.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 30.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
Подразделения "Южной" группировки войск в ДНР сорвали две попытки ротации украинских подразделений на константиновском направлении, уничтожив бронетехнику и... РИА Новости, 30.10.2025
Операторы БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке