ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 30.10.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке
Подразделения "Южной" группировки войск в ДНР сорвали две попытки ротации украинских подразделений на константиновском направлении, уничтожив бронетехнику и... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность, россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке

Операторы БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт— РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ДНР сорвали две попытки ротации украинских подразделений на константиновском направлении, уничтожив бронетехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка операторами БПЛА "Южной" группировки был обнаружен бронеавтомобиль, двигавшийся в сторону позиций украинских формирований. После передачи координат цели по нему нанесли удары артиллерия и FPV-дроны. В результате транспортное средство и находившиеся в нём военнослужащие ВСУ были уничтожены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения операторы беспилотников зафиксировали движение квадроцикла с тремя боевиками ВСУ, направлявшимися к тем же позициям. Несмотря на попытку скрыться в лесополосе, они были поражены точными ударами FPV-дронов и артиллерии. Ударом дрона-камикадзе также уничтожен их квадроцикл.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
